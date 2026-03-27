Detenido por robar cableado del alumbrado público en Alcorcón haciéndose pasar por empleado de mantenimiento

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a un hombre que se hacía pasar por empleado del servicio de mantenimiento para robar el cableado del alumbrado público, llegando a dejar a oscuras algunas zonas de la ciudad al inutilizar temporalmente la iluminaria de la vía pública.

Los hechos se el pasado 18 de marzo, cuando una ciudadana que transitaba por la calle alertó a la Sala CIMMAC-091 de que alguien vestido con uniformidad de empleado de mantenimiento, y tras abrir varias arquetas, se había adueñado del cableado del interior y huía de la zona apresuradamente.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas policiales, donde los agentes pudieron comprobar que las arquetas de las farolas del alumbrado público habían sido manipuladas y alguien había extraído una "gran cantidad" de cable de cobre, según un comunicado de la Policía Nacional.

Finalmente, las pesquisas permitieron a los agentes identificar al sospechoso, por lo que se organizó un dispositivo policial que concluyó con la detención de esta persona, a la que se le imputa un delito de hurto y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.