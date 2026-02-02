Detenido en Tetuán tras tratar de arrollar a un agente al eludir un control policial y dar positivo en drogas

Un detenido por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que trató de arrollar a un agente cuando pretendía eludir un control policial con su motocicleta y que, una vez localizado, dio positivo en consumo de drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.15 horas del pasado 26 de enero en el marco de un control estático en la calle López de Haro, en el distrito de Tetuán, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

Los agentes dieron el alto a una motocicleta, cuyo conductor hizo caso omiso de las reiteradas señales para que se detuviera y prosiguió su marcha para intentar eludir el control. En un momento dado, uno de los efectivos policiales tuvo que apartarse del camino del vehículo para evitar ser arrollado.

Tras lograr huir, los efectivos policiales localizaron finalmente la motocicleta estacionada en una calle cercana. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas con la matrícula, los agentes llamaron por teléfono a su propietario para que se personara en el lugar.

Una vez junto a su vehículo, el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, con resultado negativo, y a otra de drogas, esta vez con resultado positivo.

Los agentes detuvieron al hombre, nacido en 2004 y de nacionalidad venezolana, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.