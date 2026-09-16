Detenido en Torrejón un hombre por su implicación en la desaparición de su padre a principios de septiembre

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz a un hombre de mediana edad por su posible implicación en la desaparición de su padre, un hombre de 84 años que fue visto por última vez en la mañana del 78 de septiembre y cuyo paradero está bajo investigación.

La detención se produjo el jueves de la semana pasada y el sospechoso, un hombre de 51 años fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión de forma provisional, según han informado fuentes policiales.

La Policía Nacional mantiene activa la investigación de esta "desaparición inquietante" que ahora está en manos del Grupo XII de la Jefatura Superior de Madrid, encargada de desapariciones, en colaboración con la Comisaría de Torrejón de Ardoz.

Roberto Fernández, un anciano de 84 años y que padece de Alzheimer, fue visto por última vez en la mañana del 7 de septiembre en las imediaciones de la calle Virgen del Pilar de Torrejón de Ardoz. Vecinos y autoridades han hecho un llamamiento para colaborar en su búsqueda.