Detenido en Valdemoro un hombre por el robo con violencia de 22 móviles valorados en 8.000 euros en Latina

Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en el municipio de Valdemoro de un varón como presunto responsable de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial del distrito madrileño de Latina, en el que sustrajo 22 teléfonos móviles, valorados en 8.000 euros, así como 1.500 euros en efectivo.

Según ha informado Policía Nacional, los hechos se produjeron el pasado 30 de junio, cuando el hombre, provisto de un arma de fuego, efectuó el atraco en la tienda de telefonía móvil encañonando y atando posteriormente de pies y manos al empleado del establecimiento.

Gracias a la investigación realizada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Latina, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Científica, se logró identificar y localizar al autor de los hechos, procediendo a su detención el pasado jueves en Valdemoro, como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.