Detenidos 13 miembros de un clan acusados de preparar una pelea en Tetuán con armas blancas y pistolas

Armas blancas y de fuego incautadas a miembros de un clan gitano en Tetuán - POLICÍA NACIONAL

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas --diez hombres y tres mujeres-- implicadas en una riña tumultuaria el pasado fin de semana en el distrito madrileño de Tetuán en la que se intervinieron numerosas armas blancas y varias armas de fuego.

Los detenidos son de edades comprendidas entre los 22 y 49 años y, según fuentes policiales, se trataría de miembros de un mismo clan de etnia gitana que habría quedado en la zona para protagonizar una pelea bien para iniciar un conflicto o para responder a una afrenta previa.

Los hechos ocurrieron sobre las 12 horas del pasado 18 de septiembre en la calle José Castán Tobeñas, cerca de los juzgados de plaza Castilla, cuando agentes de servicio acudieron a una pelea en la vía pública, según ha informado la Policía en un comunicado.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron su huida por varias direcciones, si bien dos varones fueron interceptados. Uno de los individuos arrojó al suelo una mochila con varias armas de fuego cargadas, mientras que el otro trató de ocultarla bajo un coche.

Debido a que la mayoría de los implicados huyó a diferentes establecimientos de la zona en cuanto llegó la Policía, los agentes se vieron obligados a solicitar apoyo de otros indicativos para realizar batidas por la zona. Una vez localizados, se les reagrupó para identificarles y efectuar cacheos superficiales en los que se encontraron más armas blancas, así como otras arrojadas al suelo en las inmediaciones.

De hecho, durante el trascurso de la intervención uno de los sospechosos llegó a tratar de desprenderse de tres cargadores de munición. Además, en el registro de dos locales de la zona se encontraron tres pistolas, gran cantidad de munición, varios cargadores alimentados y una navaja.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a la detención de todos los implicados --cuatro de los cuales cuentan con antecedentes-- y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial ante un posible delito de riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas.