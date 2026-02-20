Detenidos 13 presuntos miembros de un grupo criminal acusados de robos con fuerza en locales de la región

Vehículos de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la detención de 13 supuestos miembros de un grupo criminal a los que se les acusa de hasta 23 delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales de la Comunidad de Madrid.

Los sospechosos robaban la caja fuerte de estos negocios --supermercados, restaurantes, tiendas e incluso un colegio-- a través del uso de herramientas para cortar el metal. Algunos de los detenidos fueron sorprendidos 'in fraganti' mientras perpetraban un robo en un local, reza un comunicado conjunto de ambos Cuerpos.

Las investigaciones han logrado determinar que estas personas accedían a las cajas fuertes que tenían los negocios y utilizaban herramientas para cortar el metal con el uso de una llama muy intensa. Más adelante se logró averiguar que los sospechosos transportaban grupos de oxicorte escondidos en maletas de viaje.

Se estima que, a través de este método llegaron a sustraer cerca de 28.000 euros en varias cajas fuertes de sociedades mercantiles, oficinas y empresas. Se les acusa de delito de robo con fuerza y grupo criminal y autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para dos de ellos.

DETENIDOS 'IN FRAGANTI'

El pasado 19 de diciembre, los agentes sorprendieron 'in fraganti' a un grupo de cuatro hombres cometiendo un robo con fuerza en un local comercial, llegando a incautar herramientas y ropa que utilizaban para cometer estos asaltos.

A lo largo del mismo día, se estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de otras cinco personas. Los últimos cuatro varones fueron arrestados ya este año, entre los días 13 y 19 del pasado mes de enero.

Durante los registros se han intervenido elementos y herramientas usados para llevar a cabo estos delitos, tales como inhibidores de frecuencia, complementos de ropa para taparse la cara, destornilladores, llaves inglesas y vehículos de alta gama, así como teléfonos móviles y joyas.