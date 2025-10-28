Detenidos en Arganzuela cinco miembros de un grupo criminal especializado en la estafa del 'tocomocho'

Detenidas cinco personas por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado a la estafa de 'tocomocho' - POLICÍA NACIONAL

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en el distrito madrileño de Arganzuela a cinco personas --tres hombres y dos mujeres-- como presuntos miembros de un grupo criminal especializado en la estafa del 'tocomocho', según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado viernes, cuando los agentes fueron alertados de la presencia de estas personas en plena calle Embajadores por un viandante que observó cómo dos mujeres abordaban a personas mayores mientras otras esperaban en un coche.

Tras realizar varias batidas en la zona, los sospechosos fueron identificados en las inmediaciones de una entidad bancaria a la espera de seleccionar a una nueva víctima. Tras proceder a su identificación y cacheo, los agentes localizaron en el interior del coche los efectos que habitualmente se utilizan para realizar el timo del 'tocomocho'.

Entre estos enseres, los agentes encuentran joyas, dos fajos de cartulinas color marrón con la misma medida que los billetes de 50 euros, diferentes boletos de lotería de fechas anteriores y varias estampitas de vírgenes y santos. Además, vestían pelucas, gorras, mascarillas y gafas con el objetivo de dificultar su identificación.

Por todo ello, estas cinco personas fueron detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra el patrimonio, pasando más tarde a disposición de la autoridad judicial.