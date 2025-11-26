Detenidos cinco 'trinitarios' por un ataque con machetes a un menor en Ciudad Lineal

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco miembros de la banda latina de los 'Trinitarios', uno de ellos menor, por su presunta participación en una agresión que se produjo el 25 de octubre de 2024 a un menor en Ciudad Lineal, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El ataque se produjo cuando el menor salía de su casa para verse con un amigo y se cruzó casualmente con este grupo de jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don't Play (DDP) para hacer una "caída".

La víctima recibió numerosos puñetazos y patadas y en el intento de huida cayó al suelo, donde comenzaron a propinarle machetazos que le produjeron lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

Tras un año de investigación, el pasado 22 de octubre se procedió a la detención de cinco varones, cuatro mayores de edad y un menor, como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, contra la intimidad, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

ESCOGIDO AL AZAR

La víctima, menor de edad y sin relación con grupos violentos, fue escogida al azar por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival.

Estas incursiones premeditadas en territorio rival para llevar a cabo una acción de agresión grupal, es lo que se conoce en el argot propio de bandas como 'caída', siendo un fin en sí misma, sin necesidad de otra motivación ni desencadenante previo.

Las acciones de este tipo van dirigidas, unas veces al control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales, y otras en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido como es el caso.

Interrogaron al menor sobre su pertenencia al grupo rival y le exigieron que realizara los símbolos ofensivos hacia los DDP, negando rotundamente su relación con este grupo violento, ignorando qué gestos debía realizar.

Como no creyeron su respuesta, le obligaron, bajo coacción, a entregarles de su teléfono y violando su intimidad, accedieron a sus redes sociales para comprobar su contenido, que a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó de inmediato la agresión con patadas, puñetazos y con dos machetes que portaban ocultos entre sus ropas, causándole lesiones graves en abdomen, rodilla izquierda y brazo y pie derechos.

UN AÑO DE INVESTIGACIÓN

Las pesquisas comenzaron en el mes de octubre del año 2024, después de producirse la agresión. Tras un año, el día 22 de octubre se llevó a cabo un operativo especial por parte de la Brigada Provincial de Información, en coordinación con la Fiscalía especializada en este tipo de grupos organizados.

La intervención culminó con la detención de cinco varones, tres en la ciudad de Madrid, otra en la localidad de Torrejón de Ardoz, y el quinto integrante del grupo en Azuqueca de Henares (Guadalajara), como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, contra la intimidad, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Los detenidos, cuatro mayores y un menor de edad, están todos vinculados con los Trinitarios en el distrito de Usera. Tras su paso a disposición judicial, se acordó el ingreso en prisión de los cuatro mayores de edad, quedando en libertad el menor con medidas cautelares.