Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional (archivo) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres miembros de una misma familia, incluido un menor de edad, por disparar con un arma de fuego a un vecino en Alcalá de Henares y matar a puñaladas a su perro tras una disputa vecinal.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre, cuando los agentes fueron comisionados en la zona tras recibir una llamada de un testigo que alertaba del sonido de varias detonaciones producidas supuestamente por un arma de fuego en un domicilio de la ciudad.

Una vez allí, los agentes observaron que la víctima presentaba una herida en el pie producida por un disparo y, junto a él, yacía en el suelo su perro con varias heridas por arma blanca, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Según la reconstrucción de los investigadores, la agresión comenzó cuando los cuatro sospechosos asaltaron a la víctima en el rellano del domicilio al grito de "esto es la guerra". Los asaltantes dispararon un arma y una de las balas impactó en el pie de la víctima.

Mientras tanto, los otros tres sospechosos retuvieron al perro de la víctima y le asestaron varias puñaladas con un arma blanca de grandes dimensiones hasta provocarle la muerte.

Los agentes lograron identificar y detener a los cuatro sospechosos, cuatro miembros de una misma familia que han sido arrestados por delitos de lesiones, amenazas, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. Los adultos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, y el menor ante la Fiscalía de Menores.