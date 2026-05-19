Detenidos cuatro miembros de un grupo criminal por más de 30 robos en comercios de Madrid y Toledo

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional - GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha logrado detener a cuatro personas y desarticular así un grupo criminal que había cometido más de una treintena de robos con fuerza en establecimientos comerciales de Madrid y de Toledo, donde llegaron a hacerse con efectos por valor de más de 200.000 euros.

Entre los hechos delictivos se les imputa destaca un robo con una exclusiva tienda de artículos de lujo situado en plena Milla de Oro de la capital. Se servían de vehículos de gran cilindrada previamente sustraídos con los que cometían los robos y luego se aseguraban una rápida huída, según un comunicado de la Policía.

La investigación se inició en febrero de 2026 tras detectarse una sucesión de robos en estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid. Además se constató que los integrantes del grupo actuaban en diferentes municipios de la región y también de Toledo, lo que requirió de una "estrecha coordinación" con la Guardia Civil.

Finalmente, los investigadores consiguieron identificar uno de los domicilios utilizados por la organización en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, el cual servía como centro logístico y punto de reparto del botín obtenido tras cada noche de actividades delictivas.

Entre los robos más relevantes destaca el que cometieron en una exclusiva tienda de lujo de la Milla de Oro madrileña, donde sustrajeron efectos por valor de más de 125.000 euros. Asimismo, se les atribuyeron otros robos en joyerías de Toledo y Talavera de la Reina, todo ello por un valor estimado de más de 200.000 euros, al margen de los daños materiales.

VEHÍCULOS DE GRAN CILINDRADA ROBADOS Y LISTOS PARA HUIR

Los arrestados actuaban de forma altamente coordinada, centrando sus objetivos en tiendas de lujo, joyerías, gasolineras, establecimientos hosteleros y salones de juego. Para ejecutar los robos, se servían de vehículos de gran cilindrada previamente robados y a los que cambiaban la matrícula.

De hecho, a lo largo de la operación policial se han recuperado numerosos de estos vehículos, si bien algunos de ellos estaban calcinados o gravemente siniestrados. En el interior de los coches se encontraron objetos procedentes de los asaltos, así como herramientas para los mismos.

La fase final de la explotación culminó con la entrada y registro en el domicilio de Casarrubios del Monte, donde se incautaron efectos procedentes de los robos y una escopeta recortada. A los detenidos se les imputan 32 delitos por robo con fuerza, hurto de vehículo, falsedad documental, delito contra la seguridad vial, daños y resistencia y desobediencia, pasando a disposición judicial.