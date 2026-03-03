Detenidos dos hombres por cometer nueve robos con fuerza en varios establecimientos de reparación de lunas

Archivo - Imagen de recurso de un agente y un vehículo de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a dos hombres en una operación conjunta como presuntos responsables de nueve delitos de robos con fuerza cometidos en establecimientos de una empresa de reparación y sustitución de lunas en automóviles situados en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.

Las pesquisas de los investigadores se iniciaron el pasado 7 de febrero después de que los agentes tuvieran conocimiento de dos robos con fuerza en establecimientos de esta compañía situados en Alcorcón y Fuenlabrada. En días posteriores, se tuvo constancia de más hechos delictivos de similares características en Madrid, Alcalá de Henares, Coslada, Parla o Alcobendas, ha informado la Jefatura Superior de Policía.

En la investigación iniciada se pudo comprobar que existían otros delitos con el mismo modus operandi en la misma franquicia de talleres. Es por ello que los investigadores de Policía Nacional y Guardia Civil iniciaron un trabajo policial conjunto, que concluyó con la identificación de dos hombres como presuntos autores.

Para ello, se estableció un dispositivo que culminó con la localización y detención de ambos sujetos el pasado 13 de febrero en la localidad toledana de Carranque. En fecha 14 de febrero, se llevaron a cabo dos entradas y registros en los domicilios de los detenidos, donde se hallaron diversos efectos procedentes de los asaltos a los talleres de la empresa, con la que se han hecho las gestiones oportunas para la entrega de los efectos sustraídos.

Por hechos, ambos varones han sido detenidos como presuntos autores de nueve delitos de robos con fuerza en establecimientos, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.