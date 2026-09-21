Detenidos dos hombres por ocultar droga en su coche cerca del hotel okupa de San Blas

Arrestado por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos personas que ocultaban varios gramos de la droga conocida como tusi en el interior de un vehículo con el que merodeaban por las inmediaciones del conocido hotel okupa, situado en la calle Lola Flores del distrito de San Blas-Canillejas.

Los hechos ocurrieron por la tarde del pasado 10 de septiembre en las inmediaciones del hotel okupado, cuando una patrulla de Policía Municipal observó un vehículo sospechoso que, al percatarse de la presencia policial, aceleró de manera brusca, según han informado fuentes policiales.

Los agentes procedieron a darle el alta y, al preguntar a los dos ocupantes del vehículo por los motivos que les habían llevado a la zona, estos argumentaron que acababan de dejar a un amigo que vivía allí. Durante la conversación los agentes se observaron varias bolsas de plástico con sustancia rosa en la parte trasera del coche.

Los agentes les preguntaron por el origen de estas bolsas, a lo que los dos jóvenes, de unos 36 y 31 años y ambos de origen colombiano, respondieron con actitud nerviosa y sin arrojar una versión sólida. Fue entonces cuando se les ordenó que abandonaran el vehículo para ser registrados.

Al conductor se le encontraron dos bolsas con sustancia estupefaciente escondida en el calcetín, así como dinero en efectivo; mientras que el acompañante llevaba una mochila en cuyo interior escondía unos 650 euros en efectivo, así como bolsas de plástico pequeñas con cierre hermético, habitualmente utilizadas para la venta de droga. Además, el conductor dio positivo en un test de drogas.

Finalmente, ambos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública tras serles intervenidos unos 50 gramos de tusi; mientras que al conductor se le interpuso además una sanción administrativa por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.