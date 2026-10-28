Detenidos dos hombres por robar joyas por medio del tirón a mujeres de avanzada edad en plena calle en Majadahonda

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su implicación en varios robos con violencia a mujeres de avanzada edad, a las que sustraían joyas a través del método del tirón en plena vía pública en la localidad madrileña de Majadahonda.

Las pesquisas se iniciaron tras tener conocimiento de varios robos cometidos entre junio y septiembre por parte de unos sospechosos que, mientras uno esperaba en una motocicleta, el otro empleaba violencia física sobre las mujeres de avanzada edad para robarles gargantillas y collares por medio del tirón.

A continuación, los sospechosos abandonaban el lugar a toda prisa a bordo de la motocicleta, la cual se descubrió que era robada y finalmente se localizó en la ciudad de Madrid, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, el pasado 8 de octubre se detuvo a dos hombres por su presunta implicación en tres delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de sustracción de vehículo y otro más contra la seguridad vial.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó se inmediato ingreso en prisión con carácter provisional.