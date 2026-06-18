Detenidos dos hombres por robar un reloj de alta gama en plena Castellana y huir en bicicleta

POLICÍA NACIONAL

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de robarle un reloj de alta gama a una persona mientras caminaba por el paseo de la Castellana de Madrid a plena luz del día y de donde huyeron rápidamente en una bicicleta que tenían aparcada en las inmediaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo, cuando la víctima presentó una denuncia después de que un hombre le sorprendiera por la espalda mientras caminaba por la calle y, dándole un fuerte tirón del brazo e incluso llegando a retorcérselo, le arrebató el reloj.

De hecho, más allá de la pérdida material del reloj, la víctima sufrió lesiones en el hombro por las que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario.

Avanzadas las pesquisas, la Policía descubrió que los dos sospechosos habían estado siguiendo a la víctima, llegando a acceder a una iglesia de la zona tras él. A la salida, fue cuando uno de los individuos le arrebató el reloj, valorado en unos 30.000 euros.

Finalmente, la Policía logró identificar a los sospechosos el pasado 9 de junio, cuando se estableció un dispositivo que culminó con su detención como presuntos responsables de un delito de robo con violencia, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Además, uno de ellos portaba el reloj robado y a otro se le incautó documentación falsa, por lo que también se le acusa de un delito de falsedad documental. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.