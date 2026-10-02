Detenidos dos jóvenes con más de 17 kilos de cocaína y otras sustancias en un piso en Puente de Vallecas

Archivo - Arrestado por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos jóvenes como presuntos responsables de un delito contra la salud pública tras localizar en un vehículo, y posteriormente en una vivienda en el distrito de Puente de Vallecas, más de 17 kilos de cocaína, además de tusi, pastillas de MDMA y ketamina.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de septiembre, sobre las 13 horas, en la calle Doctor Sánchez del citado distrito, cuando una pareja de agentes de paisano observaron a un hombre salir apresuradamente de un portal con una bolsa de un supermercado e introducirse rápidamente en un turismo.

Los agentes se aproximaron al coche, de marca Mini, donde observaron cómo esta persona manipulaba la bolsa en la parte trasera, tratando de ocultar su contenido. Tras identificarse, otro joven que salió del mismo portal se dirigió hacia el vehículo preguntando qué ocurría y aclarando que el coche era suyo aunque figuraba a nombre de un amigo.

Los agentes realizaron entonces un cacheo corporal y registraron el vehículo, en cuyo interior localizaron la bolsa de supermercado con otra bolsa termosellada en su interior con una sustancia polvorienta de color blanco y un gran número de pastillas de color rosa. Se trataba de unos 500 gramos de cocaína y otros 400 gramos de MDMA.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA REGISTRAR LA VIVIENDA

Ante las sospechas de que en el interior de la vivienda de la que ambos salieron pudiera haber más sustancias estupefacientes, los agentes solicitaron al Juzgado de guardia un mandamiento de entrada y registro que, finalmente, fue concedido sobre las 22 horas.

Aunque los dos sospechosos afirmaron que no residían en el bloque, entre sus pertenencias se encontraron unas llaves con las que los agentes identificaron la vivienda de la que habían salido. Una vez autorizado el registro de la casa, accedieron sobre las 22.45 horas.

Allí la Policía localizó un total de 17 kilos de cocaína, 550 gramos de tusi, otros casi 50 gramos de ketamina y más de 300 gramos de MDMA, así como básculas, bolsas termoselladas y distintas herramientas para la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Según los investigadores, la vivienda servía como 'guardería' para el acopio y almacenamiento de droga. Los dos hombres, ambos venezolanos de 22 y 24 años, fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.