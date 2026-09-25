Detenidos en Getafe un hombre y una mujer con más de 6 kilos de drogas

Intervención policial - POLICÍA NACIONAL

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón y una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la localidad madrileña de Getafe, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los agentes, adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, fueron comisionados a un domicilio tras recibir un aviso relativo a una posible discusión en el interior de un inmueble.

A la llegada de los policías, un varón permitió voluntariamente el acceso al domicilio, donde no se halló a ninguna otra persona, si bien los actuantes observaron una importante cantidad de sustancia estupefaciente, circunstancia que motivó la posterior autorización de entrada y registro por parte de la moradora del inmueble, quien se personó instantes después.

Durante la diligencia de registro se localizaron, Marihuana, hachís, cocaína, éxtasis, tusi, útiles destinados a la distribución, básculas de precisión y entorno a 1.800 euros en efectivo.

En una segunda fase, más sustancias, un revólver con munición. La sustancia intervenida supera los 6 kilogramos entre marihuana y diversas drogas sintéticas.

Ante los indicios recabados, se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública que fueron puestas a disposición judicial posteriormente.