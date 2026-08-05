Detenidos un hombre y una mujer por amenazas graves tras una disputa familiar en Usera

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón y una mujer por amenazas graves sucedidas en el distrito madrileño de Usera - POLICÍA NACIONAL

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito de amenazas graves tras una disputa familiar ocurrida el pasado domingo en el distrito de Usera, en el que los agentes intervinieron además varias armas que el varón poseía sin licencia.

Según ha informado Policía Nacional en un comunicado, los hechos tuvieron lugar sobre las 16 horas, cuando efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazaron hasta el Camino de Somosierra después de un aviso que alertaba de que un hombre estaba amenazando a otra persona con un arma de fuego.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con una mujer, que explicó haber mantenido una fuerte discusión con un familiar residente en una chabola próxima. Posteriormente, los agentes hablaron con este hombre, quien reconoció que poseía una escopeta de aire comprimido con circuito de mira, otra escopeta réplica de un arma de guerra, una defensa personal policial, un machete y una navaja.

Según ha informado la Policía Nacional, el varón no disponía de licencia o permiso para ninguna de estas armas y tampoco pudo acreditar su procedencia, por lo que todas ellas fueron incautadas por los agentes.

En el lugar también se encontraba la pareja sentimental del hombre, que se encontraba en avanzado estado de gestación. La mujer manifestó a los policías que previamente había mantenido una pelea con la otra implicada y que durante el altercado había sido agredida y amenazada de muerte.

Como consecuencia de los hechos, los agentes detuvieron al hombre y a la primera mujer como presuntos autores de un delito de amenazas graves. Ambos fueron posteriormente puestos a disposición judicial.