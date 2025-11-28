Detenidos 'in fraganti' en Madrid cuatro miembros de un grupo criminal especializado en la estafa del 'tocomocho'

Material incautado a un grupo criminal dedicado a la estafa del 'tocomocho' - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que sus agentes detuvieron el pasado 18 de noviembre a cuatro personas vinculadas a un grupo criminal especializado en la estafa conocida como 'tocomocho' mientras llevaban a cabo este engaño en el distrito madrileño de Hortaleza, según ha relatado la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes del Grupo Operativo de Respuesta, así como de la Policía Judicial, en el marco del Plan Mayor de la Policía Nacional, establecieron un dispositivo con el objetivo de detectar y prevenir este tipo de actos delictivos, especialmente con patrullajes en zonas en las que estos criminales suelen actuar.

En el marco de este dispositivo, los agentes procedieron a identificar y detener a dos hombres y dos mujeres que, de forma coordinada, se acercaron a una persona de edad avanzada y comenzaron a mostrarle billetes de lotería.

A estos sospechosos se les descubrió varias pelucas, décimos de lotería, tacos de papel con los que simulaban llevar encima una gran cantidad de dinero en efectivo, así como bisutería dorada con el objetivo de dar una apariencia pudiente. También se intervino un vehículo que usaban para sus desplazamientos.

La investigación permitió comprobar que los cuatro conformaban un grupo criminal itinerante y que habían actuado en diferentes puntos de la geografía española. Por todo ello, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.