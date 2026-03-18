Los detenidos por intentar secuestrar al empresario canadiense trataron de robarle un reloj de 100.000 euros

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la víspera a dos hombres acusados de intentar secuestrar a un empresario canadiense a la salida de un restaurante en el centro de Madrid, al que trataron de robarle un reloj de lujo valorado en unos 100.000 euros.

Ambos detenidos son de origen serbio y podrían pertenecer a una banda criminal dedicada a secuestros 'exprés' como el que intentaron con el citado empresario, que tras lograr mantener sus pertenencias fue atendido en un hospital de la ciudad, según fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche en un restaurante de la conocida calle Claudio Coello, y hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional inicialmente alertados por una reyerta a las puertas del restaurante.

Ya en la zona, testigos presenciales informaron de que los sospechosos habían huido en el interior de una furgoneta, por lo que los agentes inician una persecución que les lleva hasta la zona de Atocha, donde observan que los sospechosos abandonan el vehículo y continúan su huída a pie.

Esta llamada de alerta coincide con la de un taxista que, por otro lado, había informado a la Policía de que había recogido a un cliente que parecía aturdido.

Finalmente, fueron detenidos en calles aledañas. Mientras tanto, en el interior de la furgoneta se encontraron placas de matrícula dobladas tras, posiblemente, haber sido robadas; varias bridas con las que habrían retenido al empresario y medicamentos que le habrían suministrado a la víctima.

A los dos detenidos se les acusa de varios delitos, incluido el de detención ilegal, así como de robo con violencia y falsedad documental.