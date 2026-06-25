Detenidos once miembros del grupo que robó casi tres millones en cinco atracos a joyerías de la región

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado desarticular un grupo asentado en Madrid al que se atribuyen varios robos con violencia en joyerías de la región, deteniendo a once personas vinculadas al conocido atraco de dos ladrones vestidos de clérigos o el de un establecimiento situado en Puente de Vallecas, frente a la Asamblea de Madrid.

La investigación, desarrollada por el Grupo XII de Atracos de la Policía Nacional, ha culminado con la detención de once personas --ocho en la Comunidad de Madrid y tres en la provincia de Barcelona-- vinculadas a una organización que habría sustraído joyas valoradas en más de tres millones de euros, según ha relatado una agente.

A los atracadores se les atribuyen varios robos en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid, si bien inicialmente se les sitúa detrás de pequeños hurtos mediante el método de la siembra en zonas comerciales de toda España, pero especialmente en la región madrileña. Tras esto, dieron el salto a intentar robar una sucursal bancaria del distrito de San Blas-Canillejas.

Aquellos hechos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo, cuando los sospechosos irrumpieron en el banco a punta de pistola y ataviados con disfraces de diversa tipología. Sin embargo, ante la falta de efectivo en la sucursal y la llegada de clientes, los atracadores decidieron huir del lugar sin el botín esperado.

ATRACO EN CINCO JOYERÍAS DE LA REGIÓN

En vista de lo infructuoso del atraco al banco, el grupo de ladrones decidió centrarse en joyerías de la Comunidad de Madrid, comenzando el 13 de abril con un local situado en el distrito de Tetuán, donde tres hombres y una mujer irrumieron en el establecimiento y, tras realizarle un 'mataleón' a la empleada, sustrajeron joyas por valor de medio millón de euros.

Apenas dos semanas después, el 30 de abril, hicieron lo propio en una joyería del distrito de Usera, donde de nuevo tres hombres accedieron al local, esta vez armados con una pistola, y amenazaron de muerte a las tres empleadas si no les daban las joyas. Al final terminaron huyendo con un botín de unos 600.000 euros.

El grupo retomó su actividad delictiva el 15 de mayo, cuando aprovechando la festividad de San Isidro en la capital se trasladaron hasta la localidad de Torrejón de Ardoz un hombre y una mujer para robar de nuevo a punta de pistola otra millón y medio de euros en joyas.

Tan solo tres días después, el 18 de mayo, centraron su objetivo en una joyería del centro comercial Madrid Sur, situado en el distrito de Puente de Vallecas frente a la Asamblea de Madrid. Allí irrumpieron armados con pistolas y, tras encañonar a la dependienta, una clienta y el propietario, huyeron a la carrera con joyas por valor de más de 600.000 euros.

EL ATRACO DE LA MONJA Y EL CURA

El último golpe antes de su detención se produjo el 10 de junio, cuando aprovechando el contexto marcado por la visita del Papa León XIV a la capital, dos de los integrantes del grupo se disfrazaron de monja y cura para, de nuevo a punta de pistola, robar en una joyería de la calle Alcalá, en el distrito de Ciudad Lineal.

Sin embargo, cuando fueron a emprender la huida, fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional, que venían siguiendo sus pasos en los últimos días e investigando el 'modus operandi' de la banda. Algunos de los implicados consiguieron huir en coche, protagonizando una persecución por la M-30.

En esta intervención fueron detenidas siete personas, si bien más tarde se logró identificar y arrestar a un octavo implicado. Se trata de siete hombres y una mujer, de origen peruano y con edades comprendidas entre los 20 y 50 años quienes, además, la mayoría tienen antecedentes.

El método de los robos de la banda se distingue por el habitual uso de disfraces y por la contratación de vehículos de alquiler que dejaban aparcados en la zona --en ocasiones desde el día anterior, como en la calle Alcalá-- para después emplearlos en su huida.

Además captaban a personas con pocos recursos económicos para que vigilaran las inmediaciones de los establecimientos a cambio de pequeñas cantidades de dinero.

ROBO EN BARCELONA

Apenas dos días después de los últimos acontecimientos, el 12 de junio, se produjo en Barcelona un robo en una joyería del barrio de Sarrià, Allí los Mossos d'Esquadra lograron detener 'in fraganti' a cinco atracadores en el interior del establecimiento.

Se da la circunstancia de que uno de los detenidos estaba bajo investigación de la Policía Nacional en Madrid por su participación en algunos de los robos ocurridos en la región.

Con todo y con esto, finalmente han sido detenidas once personas --nueve hombres y dos mujeres-- a las que se les acusa de delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, apropiación indebida e infracción a la Ley de Extranjería. Tras su arresto fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos.

La Policía considera que los integrantes del grupo se habían ido "profesionalizando" con el tiempo, aunque su inexperiencia también les hacía actuar con una violencia especialmente elevada en algunos de los asaltos. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.

De hecho, la Policía sigue analizando otros robos en joyerías ocurridos a principios de mes en el centro comercial de La Vaguada, en Madrid; y en Espacio Torrelodones, en la localidad madrileña del mismo nombre. Por el momento no se ha podido vincular esos hechos a este grupo, y la investigación sigue abierta.