Detenidos los propietarios de un locutorio en Ciudad Lineal al hallar los agentes 20 gramos de cocaína

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron a mediados de septiembre a los dueños de un locutorio ubicado en el distrito de Ciudad Lineal después de localizar en su interior hasta 20 gramos de cocaína y utensilios para la elaboración de esta droga, razón por la que se les acusa de un posible delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre en torno a las 21.30 horas cuando una patrulla de la Policía Municipal alertó a los propietarios de un locutorio de la calle San Maximiliano de que se les iba a realizar una inspección por ruidos en el local tras las quejas de vecinos.

Al acceder al interior del establecimiento, los agentes se percataron de que en el locutorio hay una sala de almacenaje con latas y bebidas alcohólicas. Durante el registro de esta estancia encontraron además una pequeña nevera con una sustancia rocosa de color blanco y envuelta en plástico, así como diversos utensilios, incluida una báscula de precisión.

Ante la sospecha de que pudiera ser droga, los agentes solicitaron la intervención de una unidad canina de la Policía Municipal, que a su llegada al lugar marcaron esta zona, en la que previsiblemente había habido bastante droga, por lo que los agentes incautaron 20 gramos de cocaína y los utensilios.

Finalmente, la Policía Municipal procedió a la detención de los dos propietarios del locutorio, un varón de 42 años y nacionalidad dominicana, y una mujer de 31 años y también de República Dominicana. A ambos se les imputa un presunto delito contra la salud pública.