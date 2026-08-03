Detenidos tres hombres por llevar a cabo varios robos con fuerza de madrugada en Ciudad Lineal y Moncloa

Pertenencias de tres hombres detenidos por acometer varios robos con fuerza en Ciudad Lineal y Moncloa - POLICÍA NACIONAL

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres por llevar a cabo varios robo con fuerza en domicilios situados en los distritos madrileños de Ciudad Lineal y Moncloa durante las madrugadas del 31 de julio y del 2 de agosto.

En el primero de ellos, componentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) fueron comisionados a través de la Sala CIMACC-091 a la calle Alcalde López Casero con motivo de unos ruidos en el interior del portal producidos por personas que no residían en las viviendas, ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Una vez en el lugar, localizaron a un hombre asomado a una de las ventanas que daba al patio de los pisos bajos, que al ser sorprendido por los policías, arrojó por la ventana un estuche negro y varios útiles metálicos. Además, interceptaron a un segundo hombre saliendo del ascensor hacia la vía pública.

Entre las pertenencias de ambos, se encontraron 800 euros, dinero en moneda extranjera, llaves de impresioning y bumping, un imán circular, una navaja suiza, un palillo de marcaje de puertas, trozos de láminas de aluminio, un inhibidor de frecuencia, dos teléfonos móviles y tarjetas de crédito.

En el segundo, los agentes estaban realizando labores de prevención para evitar la comisión de este tipo de delitos cuando observaron a una persona saltando las vallas del perímetro de una urbanización de la calle San Gerardo. Fue alcanzado por uno de los policías cuando se disponía a salir corriendo y llevaba una mascarilla puesta, un gorro negro y unos calcetines blancos a modo de guantes, además de portar ganzúas metálicas, un contrapeso imantado y una varilla metálica.

En ambos casos, los agentes comprobaron que en las puertas inspeccionadas había hilos de marcaje. Por ello, se procedió a la detención de tres hombres como presuntos responsables de dos delitos de robo con fuerza, pasando posteriormente a la autoridad judicial.