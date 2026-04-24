Detenidos tres miembros de una banda por robos con fuerza en viviendas en el zona suroeste de la Comunidad

Operación 'Habitat Junco' - GUARDIA CIVIL

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en la denominada operación 'Habitat Junco', han logrado detener a los tres integrantes de un grupo criminal especializado en la comisión de robos con fuerza en viviendas, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando se detectaron varios robos en domicilios situados en localidades de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.

Tras las inspecciones oculares realizadas y el estudio de diferentes hechos se pudo determinar que existía un grupo organizado que estaba actuando en la zona y que, a lo largo de la investigación, permitió descubrir que su ámbito de actuación era muy amplio.

Lo primero que observaron los investigadores es que los autores seleccionaban viviendas unifamiliares, generalmente aisladas, a las cuales accedían saltando las vallas perimetrales y, tras forzar ventanas o puertas correderas, entraban en la casa sustrayendo efectos de valor, generalmente joyas, relojes, bolsos de primeras marcas y dinero en efectivo.

El avance de la investigación permitió constatar la existencia de un grupo conformado por tres personas que, además de utilizar el mismo "modus operandi", actuaban con gran intensidad, cometiendo varios robos en la misma tarde/noche.

El grupo robaba vehículos de alta gama a los que cambiaban las placas de matrícula, y los utilizaban para realizar el reconocimiento de las zonas y perpetrar los robos.

Los coches, una vez utilizados eran abandonados y quemados en descampados para borrar cualquier huella que permitiera identificarlos Hasta el momento se han esclarecido robos en Cubas de la Sagra, Batres, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle, Griñón, El Alamo, Torrelaguna, El Vellón, Venturada, Cabanillas del Campo y Nambroca, estos últimos de Castilla la Mancha.

El grupo era catalogado de "alta intensidad", ya que en una misma tarde llevaban a cabo de tres a cuatro robos en viviendas. En los registros judiciales efectuados en los domicilios de los autores, en las localidades de Yuncos y Úgena, en la provincia de Toledo, se ha recuperado un importante número de objetos procedentes de los hechos perpetrados, principalmente joyas, relojes y bolsos, además de herramientas especializadas que eran las que empleaban para acceder a las viviendas.

Los detenidos son tres varones con edades comprendidas entre los 25 y los 49 años de edad. El líder del grupo es el integrante más veterano, quien previamente había liderado grupos de aluniceros en la Comunidad de Madrid.

Todos ellos cuentan con antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio. Los encartados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.