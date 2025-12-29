Detenidos tres trinitarios implicados en el ataque con machetes a otro joven en el distrito de Latina

Archivo - Imagen de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres trinitarios, un mayor de edad y dos menores, han sido detenidos por su implicación en el ataque con machetes a otro joven en el distrito de Latina registrada el pasado 15 de noviembre, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La agresión se produjo la noche del 15 cuando el joven herido se encontraba con un grupo de amigos en un parque en la confluencia de la calle Sepúlveda con la calle Gotarrendura. La víctima no tenía relación alguna con ningún grupo juvenil de carácter violento, han constatado desde la Policía.

El herido se cruzó casualmente con este grupo de jóvenes que andaban buscando a miembros rivales de los DDP para hacer una 'caída'. Fue el pasado 16 de diciembre cuando se detuvo a tres varones --un mayor de edad y dos menores-- como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

"ESCOGIDA AL AZAR"

La víctima fue "escogida al azar por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival ya que no tenía ninguna relación con grupos violentos", han insistido desde la Jefatura.

Los detenidos pretendían hacer una 'caída', que en el argot propio de las bandas, se conoce como las incursiones premeditadas en territorio rival para cometer una agresión grupal, sin necesidad de otra motivación ni desencadenante previo.

Las acciones de este tipo van dirigidas unas veces al control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales y otras en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido, ha explicado la Policía.

Los agresores acudieron al parque en plena noche con la intención de agredir a miembros de grupos rivales. Tras acercarse a un grupo de jóvenes seleccionaron a uno de ellos, al que separaron del resto para interrogarle sobre su pertenencia a los DDP.

Le exigieron que realizara símbolos ofensivos hacia este grupo rival, a la vez que le obligaron a entregarles su teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido que, a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó la agresión con cuchillos que llevaban ocultos entre sus ropas atacándole hasta en cinco ocasiones, lo que le provocó lesiones muy graves en abdomen, costado y esplada y que pusieron en grave riesgo su vida.

Tras un mes de investigación, el día 16 de diciembre se llevó a cabo un operativo especial por parte de la Brigada Provincial de Información, que acabó con la detención de los tres varones como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal, todos vinculados con los trinitarios.

Tras su paso a disposición judicial se acordó el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados. Dos de los agresores han ingresado en un centro de menores.