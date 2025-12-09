Detienen a cuatro personas por robar 24.000 euros en un salón de juegos de Arganzuela con un arma de fuego

Detenidas cuatro personas por robar 24.000 euros en un salón de juegos en Arganzuela
Detenidas cuatro personas por robar 24.000 euros en un salón de juegos en Arganzuela - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 13:22
Seguir en

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación tras irrumpir en un salón de juegos del distrito madrileño de Arganzuela armados con un arma de fuego y robar 24.000 euros.

Los sospechosos accedieron al salón de juegos con el rostro totalmente cubierto y "no dudaron" en encañonar a la trabajadora del establecimiento para hacerse con el dinero recaudado en la caja de caudales, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar a mediados de agosto a los pocos minutos de abrir el establecimiento, y los sospechosos huyeron de lugar a bordo de un automóvil que les esperaba a pie de calle. Además, disponían de un servicio de vigilancia apostado en una cafetería cercana.

Las comunicaciones entre los autores del delito y quienes desarrollaban otras funciones en el exterior se realizaron mediante 'walkie talkie', lo que muestra no solo un reparto claro de tareas, sino también un alto grado de profesionalidad y especialización delictiva de los individuos.

Las investigaciones de la Policía se prolongaron durante más de 90 días de manera ininterrumpida. Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a cuatro personas que fueron detenidas el 27 de agosto, el 15 de septiembre y el 1 de octubre por un posible delito de robo con violencia e intimidación.

Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridades judicial, mientras que dos de ellos han ingresado en prisión.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado