La DGT moviliza en Madrid un dispositivo reforzado de cara a los 21 millones de desplazamientos previstos para el verano

Centro de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la zona centro en Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado en la Comunidad de Madrid el dispositivo especial de la Operación Verano 2026, en el que prevé alrededor de 21 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas hasta finales de septiembre y que contará con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos para garantizar la seguridad vial.

Para afrontar el incremento de la movilidad, la DGT mantendrá operativo durante las 24 horas del día el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid, donde 142 profesionales supervisarán la circulación de manera permanente junto a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de conservación de carreteras y los servicios de auxilio.

El dispositivo contará además con los helicópteros de la DGT, que este año conmemoran el 65 aniversario de la Unidad de Medios Aéreos y que permitirán vigilar aquellas zonas donde no existe cobertura mediante cámaras fijas, además de facilitar información en tiempo real sobre incidencias y retenciones.

El primer gran movimiento de vehículos coincide con este fin de semana, para el que se estiman cuatro millones de desplazamientos en el ámbito gestionado desde le Centro de Gestión de Tráfico de Madrid, que también se encarga de supervisar la circulación en Castilla-La Mancha y Extremadura, según ha relatado el jefe provincial de Tráfico, Cristobal Cremades.

Con motivo del inicio de la campaña estival, la DGT ha albergado este viernes una reunión de la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial en la que han estado presentes autoridades de la región, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, entre otros.

En este sentido, Cremades ha apelado a la prudencia de los conductores y ha recordado que "lo importante es llegar" al destino, por lo que ha recomendado planificar previamente el viaje, respetar las normas de circulación, hidratarse adecuadamente debido a las altas temperaturas y realizar descansos cada dos horas o cada 200 kilómetros.

La campaña se prolongará hasta finales de septiembre y coincidirá con algunos eventos que obligarán a reforzar la coordinación entre administraciones, como el eclipse previsto para el próximo 12 de agosto, numerosas fiestas patronales y el desarrollo de obras de conservación en diferentes vías de alta capacidad.

En la reunión de la Comisión Autonómica de Seguridad Vial también se ha hecho balance de la evolución de la siniestralidad en los últimos años. Según ha explicado el delegado del Gobierno, entre 2019 y 2024 la región redujo un 26% el número de fallecidos por millón de habitantes y un 27% por millón de vehículos.

Pese a esta evolución positiva de la siniestralidad vial, el delegado del Gobierno ha advertido de que sigue siendo necesario reforzar el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, especialmente en los desplazamientos urbanos.

Asimismo, Martín avanzó que el operativo de seguridad del verano incorporará más de 500 guardias civiles adicionales respecto al despliegue del pasado año para reforzar la vigilancia en carreteras, zonas de ocio y municipios que celebran fiestas durante el periodo estival.

EL DELEGADO AFEA LA AUSENCIA DE LA COMUNIDAD Y EDILES DEL PP

Por otro lado, Martín ha lamentado además la ausencia de representantes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y de los concejales de los ayuntamientos gobernados por el PP en la citada comisión de seguridad vial, una decisión que ha atribuido directamente a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, resulta "inaceptable" trasladar el "sectarismo y el partidismo" a un órgano de coordinación sobre seguridad vial y ha aprovechado para reclamar a las distintas administraciones trabajar de forma "leal" y conjunta en beneficio de los ciudadanos.

"Desde la Delegación del Gobierno vamos a continuar con la mano tendida para trabajar de manera coordinada y responsable", ha asegurado Martín, que ha criticado la decisión del Gobierno autonómico de no participar en una reunión en la que se abordan cuestiones que afectan a la seguridad de los madrileños.