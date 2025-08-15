Día grande de la Paloma: la patrona de los bomberos desciende en un verano marcado por los incendios

Archivo - Solemne bajada anual del cuadro de la Virgen de la Paloma, en la iglesia de La Paloma y San Pedro el Real, a 15 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Madrid vivirá este viernes el día grande de las fiestas de la Virgen de la Paloma, patrona popular de la ciudad y protectora de los bomberos que descenderá en un verano marcado por la devastación de incendios como el de Tres Cantos y los que todavía avanzan sin control en varias comunidades autónomas.

La Paloma recoge así el testigo de las fiestas de San Cayetano (5-8 de agosto) y San Lorenzo (9-12 de agosto) con una amplia programación musical y cultural para todos los públicos en el barrio de La Latina, que ya luce en sus calles guirnaldas y mantones colgados.

La jornada de este viernes, Día de la Asunción, comenzará a las 10.30 horas en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa con la entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa. A este acto acudirán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, así como otros miembros del equipo de Gobierno y representantes de los grupos municipales.

Posteriormente, las autoridades se desplazarán a la iglesia de la Virgen de la Paloma, donde la presidenta autonómica y la alcaldesa en funciones realizarán la tradicional ofrenda floral en la fachada. En esta ocasión, la misa, a las 13.00 horas, será presidida por el arzobispo de Madrid, José Cobo.

Tras la ceremonia, se llevará a cabo el descenso del cuadro de la Virgen, uno de los momentos más esperados y que este año realizará Manuel Cerrillo, bombero de 50 años descendiente de una familia vinculada al cuerpo.

La imagen, de siete metros y alrededor de 100 kilos, será bajada desde el Altar Mayor por miembros de Bomberos de Madrid, manteniendo un rito iniciado en 1923 y ligado a la leyenda de un incendio en la Plaza Mayor del siglo XVIII que, según la tradición, se apagó con la presencia del cuadro.

Por la tarde, los actos religiosos concluirán con la procesión de la Virgen por las calles próximas a su templo, a las 20.00 horas.

PLAZA DE LA PAJA Y LAS VISTILLAS, EPICENTROS DE LA PALOMA

Mientras, también hay programados conciertos y actividades en diferentes escenarios del barrio. A las 13.00 horas, la Plaza de la Paja abrirá la jornada con entremeses castizos. Por la tarde, a las 19.30 horas, habrá dos propuestas familiares simultáneas: 'La alfombra mágica' en la Plaza de la Paja y 'Muñeco de nieve' en los Jardines de las Vistillas.

La música arrancará a las 20.00 horas con DJ Alberto Hache en las Vistillas y continuará a las 20.30 horas con DJ Pakito en la Plaza de la Paja. El rock llegará a las 21.30 horas con The Zona Rock Band en las Vistillas, seguido de Metropop a las 22.30 horas en la Plaza de la Paja y Pol 3.14 a las 23.00 horas de nuevo en las Vistillas.

A medianoche se cantará la Salve a la Virgen en la Plaza de la Paja, antes de que, a partir de las 00.15 horas, DJ Alberto Hache y DJ Pakito tomen los mandos en ambos escenarios para cerrar la noche.

FIN DE SEMANA DE VERBENAS Y CONCURSOS

La programación diseñada por el Ayuntamiento por las fiestas de la Paloma seguirán durante todo el fin de semana. Así, el sábado 16, será el momento para espectáculos familiares como 'Musical del Mar' (19.30 horas, Vistillas) y un 'Espectáculo musical' (19.30 horas, Plaza de la Paja), además de los concursos de abanicos (20.00 horas) y pasodobles (20.30 horas).

Olga María Ramos actuará en las Vistillas a las 20.30 horas, seguida de Claudio Muñiz y su banda (22.00 horas, Vistillas) y Malena Gracia & Locomía (22.30 horas, Plaza de la Paja). La jornada culminará con Café Quijano (00.00 horas, Vistillas) y DJ Tama (00.15 horas, Plaza de la Paja), cerrando con DJ Alberto Hache (01.30 h, Vistillas).

El domingo, la última jornada festiva, comenzará con espectáculos infantiles como 'Potters' (19.00 horas, Plaza de la Paja) y 'Encantada' (19.00 horas, Vistillas).

Los concursos de beber en botijo (19.30 horas) y en porrón (20.00 horas) darán paso a Mari Pepa de Chamberí (20.00 horas, Vistillas), las agrupaciones castizas (20.30 horas, Plaza de la Paja), la Orquestina Madriz by Singus (21.30 horas, Vistillas) y El regreso de La Década (22.00 horas, Plaza de la Paja). La Salve final a medianoche (Plaza de la Paja) y las últimas sesiones de DJ pondrán punto final a tres días de fiesta.