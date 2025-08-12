Diez dotaciones de Bomberos de Madrid extinguen un incendio de pasto en la Cañada Real

Archivo - Un camión de Bomberos junto al fuego en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África en Ciudad Universitaria, a 24 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez dotaciones de Bomberos de Madrid han extinguido un incendio de pasto y escombros declarado en el sector 3 de la Cañada Real y que ha generado mucho humo en la zona.

Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego, declarado en torno a las 19 horas, no ha afectado a ninguna vivienda. Tampoco ha habido daños personales, tan solo de enseres.

Tras los trabajos de extinción, a esta hora los efectivos continúan desplegados para refrescar el terreno y evitar así que se reinicien las llamas.