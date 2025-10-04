La diputada de MM en la flotilla pide no tratar como terroristas a "activistas humanitarios": "No vamos a parar"

Archivo - La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González, durante un acto - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid enrolada en la fotilla rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, Jimena González, ha pedido que no se trate como terroristas a unos "activistas humanitarios" y ha subrayado que no van a parar de intentar ayudar pese al "bloqueo" de Israel.

Así lo ha expresado en un vídeo difundido a los medios de comunicación a bordo de la flotilla donde ha subrayado que aunque han intentado cargar todo el material humanitario que han podido, esto no va a solucionar "la hambruna ni el genocidio en Gaza".

"El principal objetivo de la misión es romper el bloqueo ilegal que Israel sostiene sobre Gaza y abrir el corredor marítimo de manera que se pueda acceder al territorio palestino a través de sus propias aguas territoriales. Quiero recordar que el bloqueo es totalmente ilegal y ya el propio Tribunal Internacional de Justicia le reclamó el año pasado hasta en tres ocasiones a Israel que abandonara ese bloqueo ilegal", ha señalado.

Además, ha trasladado que siguen con "muchísima preocupación" lo que le ha pasado a la primera flotilla, la Global Sumud, "desde los ataques de drones que se produjeron en las aguas hasta por supuesto la detención ilegal, el secuestro de todos sus miembros hace unos días por parte del ejército israelí", deteniendo "a punta de arma de asalto a activistas humanitarios desarmados y pacíficos".

"Hemos seguido también con muchísima atención todas las movilizaciones y las manifestaciones que están teniendo lugar en muchísimas ciudades alrededor del mundo y en el caso que a mí me atañe como diputada de Madrid, en Madrid, desde luego, es el momento de mantener la presión sobre el Gobierno", ha señalado la parlamentaria.

Por ello, instan a Israel a cumplir "de una vez la legalidad internacional" para acabar con la impunidad al saltarse "todos los acuerdos, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario". "En cualquier caso queremos insistir en que les hagan lo que les hagan a los integrantes de la flotilla Global Sumud nos lo van a tener que hacer a todos los cientos que venimos detrás porque no vamos a parar de llegar", ha avisado.