Diseño gráfico, emprendimiento o videojuegos: los cursos que ofrecerán 19 colegios mayores desde el 6 de julio

Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diseño gráfico, ciberseguridad, emprendimiento, videojuegos, escritura creativa, teatro o fotografía son algunos de los cursos que ofrecerán los 19 colegios mayores de la Comunidad de Madrid este verano, cuya programación arrancará el próximo lunes 6 de julio.

Se trata de la nueva iniciativa del Gobierno regional con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid dirigida a jóvenes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario, incluyendo alumnos y titulados de Bachillerato, Grado y Postgrado.

Con una inversión de 700.000 euros, el programa Madrid Campus 365 ofrecerá orientación académica, formación y actividades culturales y deportivas. Los jóvenes pagarán 50 euros al día con pensión completa por alojarse y disfrutar de todas instalaciones, mientras que los familiares que quieran acompañarles tendrán que abonar 75 euros diarios en las mismas condiciones.

En esta edición, que funcionará como piloto, participarán 19 de los 38 colegios que hay en la región. Los que ofrecerán alojamiento son el SEPI, Roncalli, Alcalá, Jaime del Amo, Loyola, Marqués de la Ensenada, Padre Poveda, Guadalupe, África, Argentino, Elías Ahuja, Teresa de Jesús, Mendel, Chaminade y Pío XII.

Por su parte, los centros Ximénez de Cisneros, Diego de Covarrubias, Santa María de Europa y Antonio de Nebrija participarán mediante la cesión de sus instalaciones para actividades del programa, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultado por Europa Press.

Según el programa, habrá cursos de guion para cine y TV, cómo hacer un CV y entrevista, oratoria y debate, ciencia de datos para redes sociales, motion graphics para principiantes, fotografía publicitaria y comunicación estratégica y liderazgo, entre otros.

Asimismo, se realizará Inteligencia Artificial (IA) generativa para creación de contenidos, podcasting universitario, protocolo y eventos, doblaje y locución, realidad aumentada para experiencias, fotografía nocturna y larga exposición o moda y cultura.

Durante las ocho semanas de julio y agosto, los participantes tendrán programadas actividades con estancias que comenzarán la tarde del domingo y se prolongarán hasta la mañana del sábado posterior. En las primeras horas del día se desarrollarán los cursos, mientras que a partir de las 17 horas habrá cinefórum, conferencia, espectáculo, concierto y visita cultural.