El dispositivo de limpieza para las fiestas de agosto en la capital suma más de 400 trabajadores y 166 medios mecánicos

Archivo - Vista de varios pañuelos colocados durante las Fiestas de San Cayetano 2023, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria con motivo de las fiestas de agosto, que se desarrollará durante las celebraciones de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de La Paloma y que contará con más de 400 trabajadores de limpieza viaria y del Servicio de Limpieza Urgente (Selur), además de 166 medios mecánicos.

El operativo, diseñado para reforzar la limpieza en las zonas con mayor concentración de actividades y asistentes, se desplegará de forma escalonada entre el 4 y el 17 de agosto en los principales espacios festivos de los barrios de Embajadores y La Latina.

Según informa el Consistorio, la primera actuación corresponde a las fiestas de San Cayetano, que se celebran hasta este viernes, con un dispositivo centrado en la plaza de Cascorro, plaza del General Vara del Rey, Embajadores y Ribera de Curtidores. Para estas jornadas se han destinado 48 medios mecánicos y 110 trabajadores de limpieza viaria y Selur.

El operativo incluye la instalación de 40 papeleras de aro, siete sanitarios portátiles --dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida-- y 75 contenedores de 800 litros para facilitar la gestión de residuos durante los actos festivos.

Tras San Cayetano, el dispositivo se reforzará con motivo de las fiestas de San Lorenzo, que tendrán lugar del 8 al 11 de agosto. En esta ocasión, los trabajos se concentrarán principalmente en la plaza de Arturo Barea, la calle Argumosa, la plaza de la Corrala, la plaza de Nelson Mandela y la plaza de Lavapiés.

Para estas celebraciones se movilizarán 45 medios mecánicos y 122 trabajadores de limpieza viaria y Selur. Además, se instalarán 70 papeleras de aro, ocho sanitarios portátiles (dos adaptados) y 64 contenedores de 800 litros.

El mayor despliegue corresponderá a las fiestas de la Virgen de La Paloma, entre el 13 y el 17 de agosto. El dispositivo se extenderá por enclaves como Las Vistillas, la plaza de la Paja, la plaza de los Carros, la plaza de la Cebada, la plaza de Puerta de Moros, la calle Calatrava, Gran Vía de San Francisco, la plaza de la Paloma, la calle de la Cebada y la calle de Las Tabernillas.

Durante estas jornadas se desplegarán 73 medios mecánicos y 193 trabajadores de limpieza viaria y Selur, junto a 63 papeleras de aro, ocho sanitarios portátiles --dos de ellos accesibles para personas con movilidad reducida-- y 100 contenedores de 800 litros.