Distrito Centro se consolida como el epicentro de los pisos turísticos en Madrid: Uno de cada 17 es para uso vacacional

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El distrito Centro es el epicentro de las viviendas de uso turístico (VUT) en Madrid. El 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional. En otras palabras, casi una de cada 17 viviendas ya no están destinadas a residentes, sino a los visitantes que recalan en la capital, un total de 11,2 millones en 2025.

Tal y como recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año, esta concentración es muy superior al del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82% y las 12.637 viviendas, convirtiendo así el corazón de la capital en el principal foco de las VUT.

El análisis por distritos muestra una fuerte concentración en Centro, pero el mapa por secciones censales (pequeñas áreas estadísticas que agrupan varias calles de un mismo distrito) hace posible afinar aún más el foco. Esta escala permite detectar microzonas donde la concentración es especialmente elevada y que quedarían diluidas en el promedio del distrito.

Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla, uno de los puntos más calientes del mapa. Aquí, donde también se ubica el Four Seasons, las VUT alcanzan el 19,90% sobre el total de viviendas de la propia sección, un total de 82, es decir, casi una de cada cinco se destina al alquiler turístico, una tasa que cuadruplica la media del distrito Centro (5,9%).

Esta tasa es superada por la zona delimitada por calle San Bernardo, Estrella, Concepción Arenal y Gran Vía. Aquí, la presión de las VUT sobre el parque residencial asciende al 20,33%, con un total de 172 pisos turísticos.

Muy cerca de la Real Casa de Correos, el entorno de la Plaza de Pontejos no se queda atrás, con un total de 92 viviendas turísticas, lo que representa un 16,79% sobre el total del parque de vivienda en esta zona de la ciudad. Por su parte, en el territorio ocupado entre Concepción Arenal y Fuencarral desciende ligeramente la tasa (15,88%), pese a un mayor número de viviendas turísticas (148).

La presión de las VUT también aprieta en el Barrio de las Letras con 100 viviendas destinadas a turistas (14,27% del total de viviendas); la zona flanqueada por la Carrera de San Jerónimo, la calle Alcalá y el Paseo del Prado (155 VUT, y un 14,05%); o Tirso de Molina con Lavapiés (132 VUT y un 13,98%).

SITUACIÓN DE LAS VUT EN OTROS DISTRITOS

Más allá de Centro, el resto de distritos presentan una menor carga de este tipo de alojamientos turísticos. En Salamanca el porcentaje de VUT sobre el total de viviendas alcanza el 1,13%, 4,7 puntos menos, lo que supone un total de 903 pisos turíticos (frente a los 5.098 de Centro).

Le sigue de cerca Tetuán (1,07% turísticas sobre el total de viviendas, un total de 874), Chamberí (1,06% y 832), Arganzuela (0,8% y 615), Retiro (0,75% y 427), Moncloa-Aravaca (0,6% y 340) y Chamartín (0,58% y 407).

La presión de las VUT aminora a medida que el mapa se aleja del 'kilómetro cero'. Es el caso de Usera (0,51% turísticas sobre el total de viviendas, un total de 288), Barajas (0,45% y 101), Carabanchel (0,45% y 501), Ciudad Lineal (0,44% y 453) y Puente de Vallecas (0,41% y 410).

También se encuentran más a la baja San Blas-Canillejas (0,37% y 251), Hortaleza (0,34% y 287), Latina (0,3% y 329), Villaverde (0,26% y 158), Moratalaz (0,17% y 72), Fuencarral-El Pardo (0,16% y 170), Villa de Vallecas (0,16% y 80) y, finalmente, Vicálvaro (0,13% y 41 viviendas). En este último, apenas una de cada 1.000 viviendas se destinan a alquiler turístico.

VUT CON LICENCIA EN LA CAPITAL

La estadística 'Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad', tal y como desprende el INE, no se limita exclusivamente a alojamientos con licencia en vigor, sino que parte de la información obtenida mediante técnicas de 'web scraping', a través de las cuales programas informáticos recopilan datos de las tres principales plataformas de alojamiento turístico en España.

No obstante, el Ayuntamiento de Madrid sí cuenta con un listado de viviendas de uso turístico que operan en la capital con el perceptivo permiso. En relación a esto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, trasladó que entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 se realizaron 2.042 inspecciones, que detectaron 1.893 inmuebles para uso turístico en la capital, de los cuales 1.788 operaban sin título habilitante.

Según el delegado, en la actualidad hay cerca de 1.400 VUT "legales" en la ciudad. Las últimas cifras disponibles en el Portal de Datos municipal, consultadas por Europa Press, muestran que hay en concreto 1.355 viviendas de uso turístico con licencia urbanística.

El Distrito Centro encabeza el listado con 220 viviendas autorizadas, seguido de Tetuán (172), Ciudad Lineal (121) y Arganzuela (120). También superan el centenar Chamartín, con 107 viviendas con licencia. En un segundo escalón se sitúan Carabanchel (82), Salamanca (79) y Puente de Vallecas (75), mientras que Chamberí alcanza las 60 y Latina suma 54.

En la franja media aparecen Fuencarral-El Pardo (49), Usera (47) y Retiro (40), mientras que en los distritos del arco noreste y suroeste las cifras descienden progresivamente: Hortaleza registra 27 viviendas autorizadas y Moncloa-Aravaca, 25. Por debajo de la veintena se sitúan Barajas (17), Moratalaz y Villaverde (16 cada uno), San Blas-Canillejas (12), Villa de Vallecas (9) y Vicálvaro (7).

LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE LA SIERRA, TAMBIÉN BAJO PRESIÓN

Según los registros de la Comunidad de Madrid, hay en la actualidad unas 11.000 viviendas turísticas en la región. El INE las cifra en 15.309 a noviembre de 2025, frente a las 18.555 anotadas en mayo del mismo año (-19,17%), una cifra que venía experimentando descensos desde el máximo alcanzado en agosto de 2024 (22.435). A nivel regional, la presión de VUT sobre parque residencial apenas alcanza el 0,52%, según Estadística.

Al detalle, el mapa por secciones censales, que se mantiene a la baja en casi la totalidad de la región, revela, al igual que ocurre en la capital, que las viviendas de uso turístico aumentan su presencia en municipios del norte de la Sierra madrileña.

En este territorio, Madarcos ostenta el punto más caliente, con un 9,68% de turísticas sobre el total de viviendas (en total son 9 las VUT). Le siguen Piñuecar-Gandullas (6,67% y 17), Braojos de la Sierra (6,30% y 15), Prádena del Rincón (5,83% y 12), Horcajuelo de la Sierra (6,06% y 10) o Robregordo (5,06% y 8 VUT).