1134620.1.260.149.20261117132637 Una docente en huelga sostiene una pancarta en una manifestación frente a la Asamblea de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docentes en huelga se ha concentrado este martes frente a la Asamblea de Madrid para reclamar que se siente a negociar con ellos la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien ha comparecido en la Comisión de Presupuestos y Hacienda para presentar las Cuentas de su área para 2027.

"Aquí estamos las garrapatas", han coreado en alusión a la intervención este fin de semana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mítin en el que se ha referido a la huelga.

En una intervención en la que ha defendido a los profesores que no han querido participar de estos paros, ha hablado de que hay "dentro del sistema, como garrapatas, se han metido a vivir de lo público personas que no aman lo que dicen defender, porque solo quieren cobrar y que no les exijas nada".

Como respuesta, se han podido ver frente a la Cámara de Vallecas varios carteles en los que se podía leer 'Malas noticias. No nos vamos con champú antipiojos ni con amenazas" junto a una imagen de una garrapata verde con un birrete y un megáfono.

La representante de la Asamblea Menos Lectivas Julia Riesco ha cargado contra la imagen de "aumento del presupuesto" que se proyecta desde la Consejería, cuando entienden los huelguistas que es una partida "absolutamente insuficiente para dotar de recursos y dignidad a la Educación pública madrileña".

"Vemos un 9% de aumento en la partida a la educación concertada y privada, tanto directa como en conciertos y de forma encubierta en becas para estudiar bachillerato y FP privada, así como para escuelas infantiles privadas", ha reprochado la portavoz, quien considera que en lo que se traduce es en una pública "infrafinanciada".

Ha puesto en el foco también el modelo fiscal de Madrid, que considera un "paraíso fiscal" en el que si se dejara de "perdonar las millonadas a las rentas más altas, los milmillonarios" no faltarían recursos. "Los recursos de la pública deben estar destinados a la mejora de la educación pública de todos y todas", ha planteado.

En este punto ha reivindicado que la pública cuenta con "los mejores profesionales, los más formados" que pasan por exámenes y acreditaciones "mientras no es así en la educación concertada y privada".

"No es una cuestión de presupuestos, es una cuestión de prioridades (...) Zarzalejo no quiere hacerse eco de la huelga porque está en dejación de sus funciones. Su obligación es sentarse a negociar, es escuchar no solo al profesorado, sino a toda la comunidad educativa", ha reclamado. Por último, ha pedido que si considera que todas las medidas pedidas por los huelguistas son inabarcables, pues que "haga una propuesta", pero que dialogue.