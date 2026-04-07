Dos detenidos por el asesinato de un hombre en una plaza cercana a la Cañada Real en Rivas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado identificar y detener a dos personas a las que se les atribuye un delito de homicidio tras agredir a otro varón el 23 de marzo en una plaza cercana a la Cañada Real en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

El agredido acudió por sus propios medios al centro de salud de la localidad, presentando múltiples lesiones en la cabeza y en el rostro. Según ha informado Guardia Civil en un comunicado, allí entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado de manera urgente al Hospital 12 de octubre, donde falleció tres días después a consecuencia de todas las heridas externas e internas que presentaba.

Efectuadas las investigaciones oportunas, se logró la identificación de los presuntos autores de la agresión y fruto de los dispositivos establecidos se llevó a cabo la detención de dos personas por un delito de homicidio y otro de robo con violencia.

Además, tras realizar una entrada y registro autorizada por el Juzgado competente, se logró intervenir diversos objetos relacionados con la investigación. Las dos personas detenidas, quienes presentaban numerosos antecedentes, ingresaron en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Rivas Vaciamadrid y el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.