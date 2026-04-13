Dos detenidos en Calypo Fado por transportar cuatro kilos de marihuana envasada al vacío en un doble fondo

Bolsas de marihuana envasada al vacío y escondida en un doble fondo de un coche interceptado en Calypo-Fado - GUARDIA CIVIL

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la urbanización de Calypo Fado, situada entre la localidad madrileña de Navalcarnero y Casarrubios del Monte (Toledo), a dos personas por transportar en el doble fondo de su vehículos hasta cuatro kilos de marihuana prensada y envasada al vacío.

Los hechos se produjeron cuando agentes de la Unidad de seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) observaron durante un dispositivo operativo un vehículo que, al percatarse de su presencia, realizó una maniobra extraña, ha informado el Instituto Armado.

La Guardia Civil dio el alto a este vehículo y, ante la actitud de nerviosismo de los integrantes, se realizó un exhaustivo examen al automóvil, culminado con el hallazgo de un doble fondo especialmente habilitado y en cuyo interior había cuatro kilos de marihuana prensada y envasada al vacío.

Los detenidos, un hombre y una mujer, ambos con antecedentes, fueron inmediatamente puestos a disposición de la autoridad judicial competente.