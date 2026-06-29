Dos detenidos en Chamberí que portaban cocaína oculta en juguetes y 4.400 euros en efectivo

Cocaína oculta en juguetes - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos personas en el distrito de Chamberí tras ser sorprendidos cuando portaban cocaína oculta en juguetes y 4.400 euros en efectivo.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado 12 de junio sobre las 18.15 horas en la calle Raimundo Fernández de Villaverde, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Una patrulla se percató de la presencia de un vehículo alquilado en esa zona en el que viajaban un hombre y una mujer y cuyo copiloto presentaba una actitud nerviosa ante la presencia policial, por lo que se procedió a darle el alto.

En el cacheo a sus ocupantes, los agentes localizaron, por un lado, dos móviles y 680 euros en efectivo en el caso del varón, y 2.000 euros en billetes de pequeña cantidad en el caso de la mujer. Además, en el interior del coche se incautaron de una mochila con otros 1.660 euros.

Tras ello, los agentes también se percataron de la presencia de una bolsa de plástico de un supermercado en cuyo interior había varios juguetes, la mayoría de ellos camiones de plástico. Uno de ellos estaba abierto y levantó las sospechas de los policías, por lo que procedieron a abrir el resto.

En total, oculta en pequeñas bolsas de plástico con cierre, los agentes se incautaron de 30 gramos de cocaína. Los arrestados, acusados de un delito contra la salud pública, son una mujer nacida en 1977 y un varón de 1991, ambos nacidos en Colombia y con nacionalidad española.