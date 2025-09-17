Dos detenidos, uno de ellos menor de edad, por atracar comercios con arma de fuego en Villa de Vallecas

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, uno de ellos menor, por atracar establecimientos comerciales en el distrito de Villa de Vallecas en horario de apertura y camuflando su aspecto físico con gorra, mascarilla y ropa de abrigo, inadecuada para esta época del año.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los detenidos actuaban siempre de la misma manera, mientras uno portaba el arma y amenazaba a los empleados, el otro se apoderaba del dinero recaudado en la caja registradora. Tras la entrada y registro en la vivienda de uno de los autores, se incautó el arma de fuego, así como mochilas y ropas usadas en la comisión de los hechos.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto cuando los agentes recibieron la denuncia de tres establecimientos comerciales que habían sido asaltados con arma de fuego exigiendo la recaudación. Estos dos hombres accedían a los locales cuando se encontraban abiertos al público, exhibiendo un arma de fuego e intentando camuflar su aspecto físico, cubriendo su rostro con una gorra y mascarilla, o bien, utilizando ropa de abrigo.

En uno de los establecimientos, agredieron al trabajador con la culata del arma, golpeándole hasta en dos ocasiones fuertemente en la cabeza para sustraer el dinero recaudado, apoderándose del efectivo que se encontraba en el interior de la caja registradora, además de la cartera del empleado.

En otra ocasión, no dudaron en exhibir el arma mientras amenazaban a los trabajadores y les proferían insultos, llegando incluso a obligarlos a tumbarse en el suelo, mientras sustraían el dinero para posteriormente huir a la carrera por la vía pública.

UNO DE LOS DETENIDOS ES MENOR

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a estos dos hombres, finalizando la investigación a finales del mes de agosto con la entrada y registro en el domicilio de uno de los autores. En su interior se localizaron tanto el arma de fuego utilizada en los atracos, como las mochilas y ropas usadas por los mismos en la comisión de los delitos.

Por todos estos hechos ambos varones, uno de ellos menor, fueron detenidos como presuntos responsables de tres delitos de robo con violencia e intimidación, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores respectivamente, decretándose el inmediato ingreso en prisión del mayor de edad.