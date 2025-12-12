Dos detenidos por extorsionar con contenido sexual a un centenar de víctimas en toda España

Archivo - Fotografía de recurso de una pantalla de ordenador en la que se puede leer 'hackeo' o ataque informático - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por cometer extorsiones de carácter sexual a un centenar de víctimas en todo el país, tres de ellas menores de edad.

Según ha destacado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, contactaban con las víctimas a través de redes sociales y tras ganarse su confianza, solicitaban imágenes de contenido sexual.

Posteriormente, amenazaban con difundir esas fotografías íntimas a su entorno cercano si no realizaban, a través del servicio de pago instantáneo, el abono de 100 euros.

En los registros realizados en los domicilios de los autores se ha intervenido numeroso material informático --ordenadores y móviles--, documentación, tarjetas bancarias y tarjetas SIM.

Los investigadores tuvieron conocimiento de estos hechos en el mes de junio, a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima menor de edad, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El joven manifestó haber conocido a través de redes sociales a una mujer que tras ganarse su confianza le solicitó fotos de índole sexual.

Tras acceder al envío de estas imágenes, comenzaron las amenazas, exigiendo dinero a cambio de no difundirlas a sus contactos íntimos. A través del servicio de pago instantáneo debía enviar la cantidad de 100 euros y a pesar de aceptar ese término, las amenazas no cesaban, exigiendo de forma continua más ingresos.

Tras la investigación fueron localizadas 100 víctimas Tras una ardua investigación, los agentes lograron identificar a 100 víctimas, siendo tres de ellas menores de edad. Algunas no habían interpuesto denuncia por estos hechos, si bien, habían accedido a realizar las transacciones económicas a cambio de no publicar sus fotografías de carácter sexual.

En una de las varias cuentas bancarias que poseían los autores, había 13.000 euros procedentes de los chantajes efectuados a las víctimas. El pasado día 22 de octubre se llevo a cabo la entrada y registro simultánea en los domicilios de los autores, siendo incautadas numerosa documentación, material informático, tarjetas de crédito, tarjetas SIM y varios teléfonos móviles. Por todos estos hechos, han sido detenidos estos dos varones como presuntos responsables de un delito de corrupción de menores, extorsión y estafa, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.