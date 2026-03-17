Dos detenidos por intentar secuestrar a un empresario canadiense en Madrid

Agentes de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de intentar secuestrar a un empresario canadiense cuando salía de cenar el lunes por la noche de un restaurante de la calle Claudio Coello, en el barrio Salamanca de Madrid.

El primer aviso a la Policía fue el del taxista que transportaba al empresario, quien se percató de que el cliente parecía aturdido y se puso en contacto con los agentes, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Más tarde, agentes de la Policía Nacional localizaron una furgoneta en las inmediaciones de la estación de Atocha, donde consiguieron arrestar a dos de los presuntos secuestradores, si bien se sospecha de que pudieran ser tres los implicados.

Por el momento se desconoce el móvil del intento de secuestro, aunque informaciones adelantadas por el diario 'El Mundo' apuntan a que los secuestradores presuntamente buscaban robarle las claves de su cartera de criptomonedas.