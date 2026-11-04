Dos detenidos por el robo de 29 teléfonos móviles durante el fetival Brunch Electronik de la Caja Mágica

Imagen de la Policía Municipal recuperando teléfonos móviles robados durante el festival Brunch Electronik, el pasado 31 de octubre - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal han recuperado 29 teléfonos móviles robados durante el festival Brunch Electronik celebrado el pasado sábado 12 de septimebre en el recinto de la Caja Mágica, en el distrito de Usera.

Durante el festival, la noche del sábado al domingo, agentes vestidos de paisano identificaron a dos personas en las inmediaciones de la salida del festival por su aparente estado de nerviosismo, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Se trata de dos varones, ambos de 26 años, que portaban 16 y 13 teléfonos móviles cada uno. Estos los habían ocultado en unas mallas que llevaban debajo del pantalón.

Los agentes procedieron a su detención y los llevaron a una comisaría de Policía Nacional, donde ambos individuos comparecieron y se presentaron los 29 dispositivos que habían sido sustraídos.