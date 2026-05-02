Dos heridos por arma blanca esta madrugada en Arroyomolinos

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MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 53 años han resultado heridos por arma blanca en una reyerta sucedida esta madrugada en plena calle en la localidad madrileña de Arroyomolinos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre la 1.30 horas de la madrugada en la calle Forjadores, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a ambos heridos, que han sido trasladados a diferentes hospitales de la región.

El más grave de los heridos presentaba una lesión en el hemitorax izquierdo y en el brazo, mientras que el otro herido tenía una herida en la espalda y ha sido derivado al hospital como potencialmente grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones.