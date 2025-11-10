Dos policías fuera de servicio reciben una paliza en Alcalá de Henares

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Nacional han resultado heridos tras recibir el sábado una paliza en Alcalá de Henares por un grupo de personas, según ha denunciado la Unión Federal de Policía (UFP) en un comunicado.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que uno de los agresores ha sido detenido por lesiones a los policías, integrantes del sindicato UFP y que estaban fuera del servicio en el momento del ataque.

Los hechos se produjeron en la calle Mayor de Alcalá tras una cena de los heridos junto a otros compañeros. Los agentes fueron reconocidos por los agresores.

"Desde este sindicato lo venimos repitiendo: los policías somos un blanco fácil, la nueva delincuencia opera con total impunidad . Necesitamos más medios, reconocernos como profesión de riesgo y un cambio legislativo/judicial", reclama el sindicato.