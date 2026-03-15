Dos rescates de montaña en la región: una mujer herida y dos senderistas atrapados por la niebla

Intervención del GERA de Bomberos en La Cabrera - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha intervenido en dos rescates de montaña en las últimas horas, en zonas de difícil acceso de la región, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

El primero tuvo lugar en el Pico de la Miel, en La Cabrera. En esta zona, efectivos del GERA, junto a una enfermera del SUMMA 112 integrada en el operativo, trabajaron intensamente para rescatar a una mujer que había sufrido una lesión en la rodilla en un punto de muy complicado acceso.

El segundo rescate se produjo en Cabezas de Hierro, en Manzanares el Real. En este caso, el GERA localizó y evacuó a dos personas que no podían continuar la marcha debido al fuerte viento y la niebla.

La operación de rescate se prolongó durante más de cinco horas y finalmente los senderistas pudieron ser puestos a salvo sin sufrir daños.