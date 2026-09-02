Dos trabajadores intoxicados graves en una finca agrícola en Navalcarnero

Dos heridos graves en un accidente laboral en una finca agrícola en Navalcarnero. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han resultado heridos de gravedad este miércoles en un accidente laboral registrado en una finca agrícola situada a la altura del kilómetro 45 de la M-600, dentro del término municipal de Navalcarnero.

La primera llamada al centro de emergencias 112 se ha producido a las 16.30 horas y a la llegada de los sanitarios del Summa112 han atendido a dos trabajadores que han sufrido una intoxicación por inhalación de monóxido, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los primeros indicios recabados en el lugar apuntan a que la intoxicación se ha producido por un generador que se encontraba en una construcción de la finca.

El paciente más grave es un hombre de 28 años que presentaba bajo nivel de consciencia por intoxicación y que ha sido intubado y trasladado grave en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

El segundo trabajador es un hombre de 36 años que también ha sido intubado por intoxicación y que se encuentra potencialmente grave. Los sanitarios le han trasladado al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han estado presentes en el lugar en tareas de prevención y efectivos de Summa112 también ha acudido para atender a los heridos. Por su parte, Guardia Civil investiga lo ocurrido.