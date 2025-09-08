Ecologistas convoca una protesta contra el permiso concedido para la subida a la Bola del Mundo en la Vuelta Ciclista

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Sierras ha convocado en Navacerrada una manifestación el próximo sábado contra el permiso concedido por la Comunidad de Madrid para la subida a la Bola del Mundo en la Vuelta Ciclista a España.

Desde la organización ecologista manifiestan, en un comunicado, "una profunda preocupación" y rechazo ante la decisión de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid de autorizar el ascenso al Alto de Guarramillas como final de la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España el próximo sábado 13 de septiembre.

A su entender, esta autorización "incumple de forma flagrante la legislación vigente", concretamente lo establecido en el Anexo XII del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que exige que la Vuelta Ciclista tenga inicio y final en núcleos urbanos, como indicó también el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

"El Alto de la Bola del Mundo (2.257 metros de altitud), como es evidente, no constituye un núcleo urbano, sino un enclave de alta montaña de gran valor ecológico", sostiene.

Ecologistas afirma que no ha recibido respuesta de la Comunidad de Madrid a la solicitud formal enviada hace más de un mes, en la que se pedía la emisión del informe preceptivo por parte de la administración gestora del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, conforme al artículo 92 del PRUG, relativo a la posible afección negativa de dicha actividad sobre los valores a conservar en el interior del parque, incumpliéndose por lo tanto los plazos administrativos de respuesta.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Por todo ello, Ecologistas ha registrado un escrito dirigido al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para que actúe con urgencia, como organismo competente en el cumplimiento de los objetivos del Plan Director de Parques Nacionales y suspenda el final de la vigésima etapa de la Vuelta ciclista a España previsto fuera de enclave urbano, garantizando la protección efectiva de este espacio natural frente a intereses ajenos a su conservación.

La organización ecologista considera que la actuación de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal "no solo es ilegal, sino que refleja una grave irresponsabilidad institucional y dejación de funciones en cuanto a la protección de los ecosistemas de alta montaña y una preocupante forma de negacionismo ante la crisis ecológica que atravesamos".

En consecuencia, como acto de protesta y defensa del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Ecologistas en Acción convoca una concentración ciudadana en la zona de las taquillas del Puerto de Navacerrada (entre la M-601 y la pista de subida a La Bola) el próximo 13 de septiembre de 16 a 18 horas.

La concentración fue comunicada a Delegación de Gobierno el pasado 24 de agosto y para llegar al Puerto, ante el no funcionamiento del tren y los cortes de carretera, los ecologistas han organizado una caminata por el camino del Calvario que saldrá de la estación de Cercanías de Cercedilla a las 11:30 horas.