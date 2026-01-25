Ecologistas presentan alegaciones al plan de viviendas en una "zona de alto valor natural" en Becerril de la Sierra

Fotografía aérea de las parcelas de la Majada de las Monjas en Becerril de la Sierra - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones contra el Plan Parcial de la Majada de las Monjas aprobado por el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra y que pretende ampliar el número de viviendas en una "zona de alto valor natural".

La organización ha solicitado la remisión del Documento Ambiental Estratégico, que se remitan alegaciones a los grupos políticos de la ciudad y que se declare la zona como Suelo No Urbanizable Protegido por sus valores "rurales y naturales de facto", según apuntan en un comunicado.

Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid ya presentó alegaciones el pasado 9 de enero en contra de un plan que pretende ampliar "sin justificación válida" el número de viviendas que establece el actual planeamiento. La organización apunta que se están "minusvalorando los valores naturales" de la zona.

Los ecologistas añaden que el Plan Parcial Majada de las Monajas "no refleja la realidad" pues señala que la zona "apenas tiene cobertura arbórea" e incluso en los planos no se señalan ningún árbol de porte medio. Apuntan que esto representa una "falta a la realidad" e inciden en la "gran calidad" de la zona.

En este sentido, Ecologistas en Acción ha destacado los "altos niveles de protección" a los que está sometida esta zona por estar situada en Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, Zona Forestal de la Comunidad de Madrid, Zona de Alta Calidad de Paisaje, Zona de Alta Fragilidad de Paisaje, y estar junto a la vía pecuaria Vereda de los Arroyuelos.

La zona presenta también una "importante presencia de fauna" dentro de la cuadrícula 30TVL10 (con 173 citas recogidas) y una rica vegetación mezcla de roble rebollo y fresno, con matorrales y praderas. Así, consideran que en un contexto de "policrisis ecológica" y de "falta de crecimiento natural de la población" se debería "evitar" la urbanización de la zona.

DENSIFICACIÓN DE UNA ZONA ALEJADA AL CASCO URBANO

Por otro lado, Ecologistas en Acción considera que el plan no justifica la propuesta de "un gran incremento del uso lucrativo del ámbito" pues pretende autorizar la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas en la actual normativa urbanística.

El proyecto contempla también disminuir la parcela mínima desde los 800 metros cuadrados a los 350 m2, y autorizar la construcción de chalets pareados y de cuatro bloques de 43 viviendas en construcción multifamiliar.

A su juicio, esto supondría densificar una zona alejada del casco urbano, saltándose así un elemento estructurante de la actual normativa urbanística como es el número máximo de viviendas para la zona.

Ecologistas en Acción recuerda que no es ninguna necesidad urbanística ni social "rematar y suturar" la trama urbana y que las cuñas rurales y naturales en zonas urbanas, lejos de ser una anomalía o un problema a corregir, mejoran la calidad de vida de los espacios urbanos.

Respecto a la supuesta finalidad social de las construcciones, los ecologistas indican que los altos precios que pueden alcanzar las Viviendas de Protección Pública hacen que no se puedan considerar viviendas sociales, por lo que la densificación propuesta se corresponde con un objetivo lucrativo.

Por último, la organización ecologista denuncia defectos formales en la documentación del Plan Parcial que obligarían a su retirada y a la convocatoria de un nuevo periodo de información pública.

Argumentan que el resumen ejecutivo del Plan Parcial "no es expresivo y claro", por lo que no cumple con la legislación. Además, señalan que el Ayuntamiento no ha facilitado el obligatorio Documento Ambiental Estratégico durante el período de información pública, por lo que se debe reiniciar el período de alegaciones.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra consultadas por Europa Press han señalado que las alegaciones presentadas a este plan parcial no se resolverán hasta, "como mínimo", la semana que viene.