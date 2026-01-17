Eduardo Guerrero lleva a Teatros del Canal 'El manto y su ojo', un espectáculo que transita entre la vigilia y el sueño

El artista flamenco Eduardo Guerrero baila entre la vigilia y el sueño El manto y su ojo en Teatros del Canal - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El bailaor y coreógrafo gaditano Eduardo Guerrero, referente del flamenco de vanguardia, presentará en Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid su último espectáculo, 'El manto y su ojo', una pieza que transita entre la vigilia y el sueño.

Así lo ha trasladado Teatros del Canal en un comunicado, en el que ha señalado que el montaje permanecerá en cartel del 23 al 25 de enero tras su estreno en el Festival de Jerez, en marzo de 2025.

La obra sitúa en escena a un bailaor que despierta con la sensación de haber soñado que dejaba de existir. Desde ese estado de abandono entre el dormir y el estar despierto surge una danza simbólica que recorre distintos palos del flamenco como los tangos-rumba, mariana, seguiriya, toná y tangos.

Guerrero define 'El manto y su ojo' como una alegoría flamenca "sobre la urgencia de volver a sentir, de perderse, de asombrarse". La propuesta se inspira en el pensamiento de María Zambrano, en especial en su defensa del sueño, la interioridad y la razón poética, que el artista concibe como una respuesta sensible frente a un mundo "hipervisibilizado y gobernado por el artificio tecnológico".

"En una era donde la vida se ha vuelto espectáculo de consumo --asegura Guerrero-, donde el deseo ha sido secuestrado por los algoritmos y la atención por las pantallas, el sueño --como espacio sagrado, misterioso, orgánico-- emerge en esta pieza como lugar de resistencia y regeneración", asegura el bailaor.

Uno de los ejes simbólicos del montaje es la figura de las Cobijadas de Vejer de la Frontera, encarnadas en escena por seis cantaoras. Estas mujeres, que cubrían su cuerpo con manto y saya dejando visible solo un ojo, ocultaban así su identidad para disfrutar de una libertad vedada por las normas de su tiempo.

Esta tradición, vigente hasta 1936 y recuperada décadas después, tiene su origen en los siglos XVI y XVII y fue común en los pueblos de la Janda y el Campo de Gibraltar. Para Guerrero, las cobijadas representan la resistencia y la invitación a "mirar con un ojo la realidad y con el otro el interior".

La coreografía dialoga con la guitarra de Pino Losada y las voces de Pilar Sierra, Samara Montañez, Lincy, Alicia Morales, Julia Acosta y Mariana Collado. La música original está firmada por Luis de Perikín y el propio Losada, con espacio sonoro de Bruno Gonzáles, dirección de Rolando San Martín, diseño de luces de Rafael Gómez y vestuario de Paloma de Alba & CRIN Escénica.

'El manto y su ojo' es el decimoquinto montaje de Eduardo Guerrero, creador de propuestas como 'Desplante', 'Debajo de los pies' o 'Pulso libre'. Formado en danza desde los seis años, el bailaor se consolidó junto a maestros como Mario Maya, Antonio Canales y Manolo Marín, y ha formado parte de compañías de figuras como Eva Yerbabuena, Rocío Molina o Javier Latorre, actuando en escenarios internacionales como el Teatro Bolshói de Moscú o el Museo Guggenheim de Nueva York.

Desde que inició su carrera como creador en 2011, Guerrero ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Primer Premio del Festival de las Minas (2013), el Premio del Público del Festival de Jerez (2017), el Premio Lorca al Mejor Intérprete de Danza Flamenca (2022), el Premio Alma Flamenca (2023) y el Premio Cultura Comunidad de Madrid (2024).