Educadoras infantiles critican "presión" para trabajar en Escuela Encinar pese a la situación "lamentable" tras lluvias

Archivo - Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha criticado que la Comunidad de Madrid "ha presionado a las educadores infantiles" de la Escuela El Encinar del distrito de Ciudad Lineal para mantener el centro abierto pese a la situación "lamentable" de sus infraestructuras tras las lluvias del martes.

La plataforma ha advertido en un comunicado que las lluvias dejaron "aulas inundadas, techos caídos, moho y una gran humedad" que provocó que varias aulas cerraran y que trabajadoras y alumnos sufrieran "momentos bastantes complicados". A pesar de ello, han criticado que la escuela ha tenido que abrir sus puertas "con normalidad".

En este sentido, han señalado que después de cuatro años denunciando el problema de humedades, goteras e inundaciones en la época de lluvias, la Dirección de Área territorial (DAT) considera que "no hay motivos suficientes para cerrar la escuela o buscar otra alternativa para las familias y criaturas".

Afean a la dirección que les hayan propuesto hacer grupos mixtos mezclando niños de diferentes edades, lo que hace que "suban las ratios", o llevarlas a la capilla de la iglesia que tienen en el edificio de al lado.

Además, según han indicado, también les han ofrecido quedarse en una zona de entrado o de paso que "no es un aula porque no tiene aseo ni cambiador" para los niños y tienen puertas "que no están protegidas". Las educadoras se han negado porque consideran que el espacio "no está preparado ni adecuado para la infancia". "Les amenazan con amonestarlos, pero se mantienen en sus trece", han recriminado desde PLEI.

"Esto no son condiciones adecuadas para cuidar a la infancia. Con toda esta situación el claustro de docentes decide ir a trabajar, pero no coger criaturas en estas condiciones, no quieren responsabilizarse de lo que pueda ocurrir en estas circunstancias", han remarcado al respecto.

En este sentido, la plataforma ha avisado de que "se incumplen varias normativas en materia de salud, prevención de riesgos, seguridad u ordenanza de ratios".

Al hilo, han señalado que cuando le han comunicado a la DAT correspondiente su decisión cómo equipo docente, ha comenzado "la intimidación". "Se les comunica que si se niegan a trabajar puede conllevar la inhabilitación especial de entre seis meses a dos años, según el artículo 409 del Código Penal", han manifestado.

Por ello, las trabajadoras infantiles realizarán piquetes en las entradas para informar a las familias de "la situación de vulnerabilidad" en la que se encuentran y "el maltrato institucional que la Comunidad ejerce sobre la primera infancia".

COMUNIDAD ASEGURA QUE REALIZARÁ REPARACIONES "INMEDIATAMENTE"

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han asegurado a Europa Press que la escuela está funcionando "con total normalidad" después de las intensas tormentas registradas este martes en la región que produjeron filtraciones de agua en algunas estancias del centro.

"Se han reubicado algunas clases en las zonas no afectadas y los técnicos de la Consejería visitaron a primera hora de este miércoles las instalaciones para evaluar la situación y proceder de manera inmediata a realizar las reparaciones necesarias", señalan.