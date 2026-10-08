Las elecciones generales se cuelan en el Pleno de la Asamblea con la vivienda como eje de control a Ayuso

Pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid celebra este jueves el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, oficializara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, con la vivienda como principal telón de fondo y también como eje principal en las preguntas de control de la oposición a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Esta será la primera sesión desde que el Congreso de los Diputados tumbase los dos decretos de vivienda que había preparado el Gobierno en vista del malestar social tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su casa en Retiro tras 70 años y con la que finalmente la empresa propietaria del inmueble llegó a un acuerdo con la mediación del Ayuntamiento.

Tras decaer ambos decretos, y una vez pasado el fin de semana, Sánchez anunció el lunes a primera hora la convocatoria de elecciones generales a las que desde el Partido Popular respondieron con un desahogado "Por fin". Ayuso, por su parte, recibió igualmente de buen grado la convocatoria de elecciones, animando a los españoles a votar presencialmente y no por correo.

"Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo", manifestó la presidenta madrileña a comienzos de semana, sembrando unas dudas sobre el sistema de votación a las que, a pesar de los matices iniciales, finalmente se ha terminado sumando todo el PP, con el propio presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, poniendo en duda la confianza en los "directivos" de Correos.

Este se ha convertido en uno de los temas de la semana, llegando incluso a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y también portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha reconocido su preferencia por "ver cómo cae la papeleta en la urna" al tiempo que ha acusado al Gobierno central de hacer "trampas" y cambiar "las reglas del juego".

Estas dudas respecto a la legitimidad de los comicios ya las puso sobre la mesa el portavoz 'popular' en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, el lunes, cuando catalogó al PSOE como una "organización criminal" y advirtió de que "todo lo que puedan hacer, lo harán" para mantener a Sánchez en La Moncloa. "El PP va a estar vigilante ante cualquier intento de pervertir estas elecciones", dijo.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, acusó a Sánchez de ser "capaz de hacer cualquier cosa" y señaló que, a pesar de que las encuestas dan ventaja a los partidos de derecha para desbancarle de la Presidencia, desde su partido no confían en la demoscopia; al tiempo que se sumó a las advertencias de Ayuso para no votar por correo.

Así, las elecciones generales impregnarán la actualidad de una Asamblea de Madrid que tenía la vista puesta en sus propias elecciones de mayo. De hecho el adelanto electoral podría obligar a cambiar los planes a Más Madrid, que había depositado sus esperanzas en la ministra de Sanidad, Mónica García, para plantar cara a Ayuso, pero que ahora aparece en las quinielas como posible rostro visible de la coalición de izquierdas en las generales.

Los partidos avanzarán en las próximas semanas en su programa de campaña, si bien ya en la Junta de Portavoces de este lunes desde Más Madrid llegaron a hablar de que las elecciones se planteaban como un "plebiscito por la vivienda", mientras que desde el PP y Vox lo plantean como la ocasión perfecta para derrocar a Sánchez.

Quizás también encuentre un hueco en el Pleno la situación en la Puerta del Sol, donde cientos de personas acampan desde hace ya más de diez días como protesta contra la situación de la vivienda; y más aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno madrileño para desalojar la acampada.

EL PLENO: PLAN VIVE Y PNL SOBRE VIVIENDA

En este contexto a nivel nacional llegan los diputados madrileños este jueves a la Asamblea, con las preguntas de la oposición a la presidenta centradas precisamente en vivienda. Con Más Madrid preguntando por los resultados de la política regional de vivienda, el PSOE incidiendo en la gestión de la Agencia de Vivienda Social y con Vox interesado en las principales causas de la crisis habitacional.

Más allá de la sesión de control a la presidenta, el asunto de la vivienda también estará presente a lo largo del Pleno con una comparecencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre el estado de ejecución del Plan Vive a solicitud del Grupo Socialista, y con dos proposiciones no de ley (PNL) sobre este asunto.

Por un lado, Más Madrid planteará frenar la expansión de los fondos de inversión especulativos y los grandes tenedores; mientras que Vox, por su parte, propondrá la introducción de la prioridad nacional en el acceso a la vivienda social y protegida.

Mientras, los socialistas llevarán al Pleno una PNL para que la Comunidad de Madrid asuma íntegramente la gestión y prevención de incendios forestales en municipios de menos de 20.000 habitantes y en aquellos que hayan otorgado la dispensa del servicio a la Administración regional.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea abordará también la toma en consideración de una proposición de ley de Más Madrid sobre gestión, transparencia y compromiso presupuestario en materia de listas de espera sanitarias.