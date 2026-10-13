El elenco original de 'Neva' se reúne 13 años después en Teatros del Canal para revisitar la obra de Guillermo Calderón

Archivo - Navegar por el Neva, de Guillermo Calderón. - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El elenco original de 'Neva', de Guillermo Calderón, volverá a reunirse trece años después de su última función en 'Navegar por el Neva', un montaje que combina fragmentos de aquella obra con nuevas escenas surgidas del paso del tiempo y de las experiencias personales de sus intérpretes.

La propuesta podrá verse desde este martes y hasta el domingo en la Sala Negra de Teatros del Canal, dentro del ciclo Canal Hispanidad, y contará con Trinidad González, Paula Zúñiga y Jorge Becker, a quienes se incorpora como invitado especial el músico Tomás González, ha destacado el espacio cultural en un comunicado.

Los tres protagonistas regresan de este modo a los personajes y al universo de 'Neva', estrenada en 2006 y reconocida por la crítica y el público en Chile y otros países. En esta ocasión, el reencuentro con el texto se convierte en el punto de partida para explorar también sus propias trayectorias y la amistad que los ha unido durante estos años.

El montaje plantea qué sucede cuando unos actores vuelven a una obra que marcó su carrera después de un largo periodo de tiempo. Sobre el escenario, la ficción teatral se entrelaza con la historia personal de quienes la interpretaron, en un diálogo entre los personajes de entonces y las personas que son hoy.

La propuesta traslada así el paso del tiempo a la dramaturgia y ofrece una nueva mirada sobre el texto de Calderón, que situaba a tres actores en un teatro de San Petersburgo, frente al río que da nombre a la obra.

UN MONTAJE QUE ARRANCA A ORILLAS DEL NEVA

La dirección del espectáculo está a cargo de Trinidad González, Paula Zúñiga, Jorge Becker y Tomás González. La dramaturgia parte de los textos de 'Neva', con una adaptación realizada por el propio elenco. Tomás González firma además la composición musical, mientras que el diseño integral corresponde a los cuatro participantes.

Calderón estudió teatro en la Universidad de Chile y en Estados Unidos y ha escrito y dirigido obras como 'Neva', 'Diciembre', 'Clase', 'Beben' y 'Escuela'. Sus producciones se han presentado en más de 25 países y han recibido diversos premios.

Su trabajo como director y dramaturgo se caracteriza por el contenido político de sus propuestas y por la entrega física y emocional de los actores. También ha ejercido como profesor en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Mayor.